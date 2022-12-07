Бывший наставник сборной Бельгии может возглавить Испанию

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес снова может вернуться в международную команду.

Как пишет источник, испанец может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера национальной команды Испании.

Напомним, что после вылета Бельгии с ЧМ-2022 Мартинес ушел в отставку. Вчера же турнир покинули и испанцы, после чего кресло под Луисом Энрике “зашаталось”.

При это официальных заявлений о будущем тренера сборной Испании пока не поступало.