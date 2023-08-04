Бывший нападающий "Реала" завершил карьеру, которая длилась 21 год

Бывший нападающий сборной Испании Роберто Сольдадо объявил о завершении футбольной карьеры.

“Я должен сообщить вам одну вещь. Я завершил карьеру, которая длилась 21 год. Вместе с этим я положил конец мечте, о достижении которой я даже не мечтал. Я благодарю коллег, друзей, семью, тренеров и болельщиков, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания”, - написал Сольдадо в Instagram.

38-летний Сольдадо является воспитанником “Реала”. За основной состав королевского клуба он провел 27 матчей и забил четыре гола. В составе клуба из Мадрида форвард становился чемпионом Испании в сезоне-2007/2008. Также он играл за “Осасуну”, “Хетафе”, “Валенсию”, “Тоттенхэм Хотспур”, “Вильярреал”, “Фенербахче”, “Гранаду” и “Леванте".

Наибольшую часть своей карьеры Сольдадо провел за “Валенсии”, за которую выступал с 2010 по 2013 год. Он провел за “Летучих мышей” 141 матч во всех турнирах, забил 82 гола и отдал 15 результативных передач.

Сольдадо с 2007 по 2013 год играл за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 12 матчей и забил семь голов.