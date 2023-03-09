Бывший капитан сборной Сирии получил пожизненный бан

Сирийская футбольная ассоциация дисквалифицировала бывшего капитана сборной Ахмада Аль-Салиха.

Теперь он больше не сможет играть в футбол на профессиональном уровне.

Суровое наказание применили за нападение футболиста на судью после получения красной карточки во время матча высшего дивизиона страны.

Сперва Аль-Салих ударил арбитра ногой, а потом плюнул в него.

Кроме пожизненного бана на футболиста наложили штраф.