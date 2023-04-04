Бывший игрок сборной Франции посоветовал Месси уходить из ПСЖ

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети не поддерживает болельщиков ПСЖ, которые освистали нападающего Лионеля Месси по ходу последнего матча в Лиге 1.

По словам известного француза, проблема ПСЖ кроется не в звездных игроках, а в том, что клуб не создает комфортные условия для них.

“Сравните игру Месси в сборной Аргентины и ”Барселоне", где все играли на него. Свист с трибун является неуважением к футболу.

Месси нужно как можно скорее покинуть ПСЖ", - сказал он.

Напомним, что контракт Месси с парижанами заканчивается в конце текущего сезона.