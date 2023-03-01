Бывший игрок ряда испанских клубов погиб, попав под поезд

Погиб бывший игрок ряда испанских клубов Пелайо.

Вчера днем он попал под поезд, о чем пишут местные СМИ.

Прибывшие на место спасатели констатировали смерть Пелайо.

Интересно, что из футбола он ушел в 2018 году в результате несчастного случая. Тогда он остался инвалидом после падения с балкона 3-го этажа.

За свою карьеру он поиграл за “Овьедо”, “Альбасете” и “Эльче”.