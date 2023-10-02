Бывший игрок Реала объяснил, почему футболистки зарабатывают намного меньше футболистов

Экс-форвард «Реала» Альфонсо Перес поделился мнением о женском футболе.

«У меня довольно противоречивое мнение. Я считаю, это очень хорошо, что у женщин уже много лет есть своё пространство и свои права. Но думаю, что нельзя сравнивать женский футбол и мужской, так как многое зависит от дохода, который они приносят, и влияния СМИ.

Здесь нет никакого сравнения. Я уверен, что футболистки хотели бы получать такие же деньги, как и футболисты сборной, но не могут. Мне хотелось бы иметь зарплату Криштиану Роналду, но я не так хорош. Это данность. Каждый должен знать своё место. Они не могут жаловаться. Женский футбол развивается, но они должны твёрдо стоять на ногах и понимать, что ни в коем случае нельзя сравнивать себя с футболистом-мужчиной», — цитирует Альфонсо Переса Mundo Deportivo.