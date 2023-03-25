Бывший игрок “Баварии” раскритиковал Нагельсманна

Бывший игрок “Баварии” Маркус Баббель выразил свое мнение по поводу ухода Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

По словам футболиста, он не понимает, почему за два сезона наставник ничему не научился.

Баббель считает, что Нагельсманн слишком часто выдвигал себя на первый план, в то время как в "Баварии" звезда - это команда, а не тренер.

“Команда хорошо укомплектована, и тренер должен уметь не только поддерживать свой авторитет, но и иногда отходить в сторону и давать команде возможность действовать самостоятельно”, - сказал он.