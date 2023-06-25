Бывший футболист сборной Бельгии умер в 45 лет

Бывший футболист сборной Бельгии Седрик Руссель скончался в возрасте 45 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца.

По данным источника, у известного футболиста случился сердечный приступ, когда он сидел на террасе кафе.

Бригада медиков оказывала помощь Русселю в течение часа, но спасти его не удалось.

За свою карьеру Руссель играл за 14 различных клубов, а также он принимал участие в отборочных матчах к Евро-2004 в составе сборной Бельгии в 2003 году.