Бывший футболист сборной Англии и "МЮ" признан банкротом

Бывший футболист сборной Англии Уэс Браун официально признан банкротом.

Как пишет Daily Mail, в конце зимы налоговые службы Великобритании и таможня подали заявление о банкротстве 43-летнего экс-футболиста “Манчестер Юнайтед”.

12 апреля документы зарегистрировали в Высоком суде, после чего спортсмен официально получил статус банкрота.

По данным источника, во время своей игры за “МЮ” он зарабатывал 60 тысяч евро в неделю.

Всего за английский клуб он провел 362 матча, выиграв две Лиги чемпионов и пять трофеев АПЛ.