Бывший форвард сборной Англии Агбонлахор не видит перспектив у Мудрика

Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что тренерский штаб “Челси” не должен делать ставку на украинца Михаила Мудрика.

По его словам, наставник “синих" Грэм Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду.

"Мудрик, извини, но теперь тебе придется ждать своего времени. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Гаверца и Рахима Стерлинга.

Эти футболисты должны сыграть несколько матчей вместе. Уверен, что с ними “Челси” начнет побеждать в АПЛ", – сказал Агбонлахор.