Бывший форвард “Реала” поедет в Саудовскую Аравию
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Реала
Бывший форвард “Реала” Мариано Диас рассматривает возможность продолжить свою карьеру за пределами Европы.
По информации Marca, в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из чемпионата Саудовской Аравии.
В частности, его в своих рядах хотели бы видеть “Аль-Фатех” и “Аль-Шабаб”.
Футболисту будет предложен контракт с окладом около 7 миллионов евро за сезон.
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