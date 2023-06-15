Бывший форвард “Реала” поедет в Саудовскую Аравию

Бывший форвард “Реала” Мариано Диас рассматривает возможность продолжить свою карьеру за пределами Европы.

По информации Marca, в услугах футболиста заинтересованы несколько клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

В частности, его в своих рядах хотели бы видеть “Аль-Фатех” и “Аль-Шабаб”.

Футболисту будет предложен контракт с окладом около 7 миллионов евро за сезон.