Бывший форвард “Барселоны” Боян Кркич вернулся в клуб и получил там новую должность.

Как говорится на официальном сайте "Барселоны", известный в прошлом футболист занял должность футбольного координатора в клубной структуре.

В клубе рассказали, что главной обязанностью Бояна будет наблюдение за молодыми талантами в футбольной академии. Там он будет работать вместе с главой департамента молодежного футбола, Алесанко.

Ранее СМИ писали о вероятном возвращении Кркича в “Барсу”. Тогда они сообщали, что бывший футболист следить за развитием молодых игроков "Барселоны", находящихся на аренде в других клубах. Также была информация о том, что Кркич будет отвечать за продвижение воспитанников академии в основную команду.

Напомним, что совсем недавно Боян получил степень магистра по спортивному менеджменту. Диплом ему вручили в институте, названном в честь Йохана Круиффа. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта недавно говорил, что богатый опыт Бояна, который играл на трех континентах и семи странах, будет полезен для клуба.