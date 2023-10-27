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Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну

Новости бокса Сегодня, 12:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, Берман Стіверн, поделился своими мыслями о бое Фьюри - Нганну, сообщает Casino Canada.

Стіверн боксировал против некоторых из лучших тяжеловесов в современной истории, включая Джо Джойса, Дионтея Уайлдера и Тревора Брайана. По его мнению, Фьюри - явный фаворит этого боя.

"Нганну никогда не имел боксерского опыта и сразу же бросился на короля бокса, Фьюри, в первом бою, хотя Френсіс - боец ММА. Думаю, здесь всё очень очевидно - у Тайсона не возникнет проблем с Нганну. Это то же самое, как если бы Фьюри пришёл в клетку к Френсісу - там Нганну не оставил бы Тайсону ни единого шанса", - заявил Берман.

Он также считает, что Тайсон легко справится с Нганну и нокаутирует его. Сам бой может развиваться по-разному, но для Фьюри это его вид спорта, а Френсіс только начал заниматься боксом.

"Бой может развиваться по-разному, но нужно посмотреть с такой точки зрения - это вид спорта Фьюри, он уже бился и знает, как боксировать. Нганну только начал заниматься боксом, хотя он - король ММА. Это не то же самое, это не та же дисциплина или правила, это разные вещи", - добавил Стіверн.

Ночью с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, состоится боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Френсисом Нганну. Этот масштабный бой в супертяжелом весе рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. На кону не будет стоять пояс WBC Тайсона Фьюри. Для этого поединка был создан специальный титул.

Напоминаем, где и когда можно посмотреть этот боксерский поединок.

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