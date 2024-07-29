Бывшего голкипера Манчестер Юнайтед не стоит ждать в Дженоа

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа получил вариант продолжения карьеры в клубе Серии А - Дженоа.

Тем не менее, как сейчас сообщает Sky Sports, итальянская команда отказалась от подписания испанского голкипера. Вся причина в том, что Де Хеа не смог договориться с Дженоа по заработной плате. Теперь итальянская команда сосредоточится на других вариантах усиления.

Давид Де Хеа покинул Манчестер Юнайтед по завершению сезона 2022/23. Сейчас испанский голкипер уже год без игровой практики и тренируется сам. Возможно, ему придется рассмотреть вопрос о снижении своих требований к заработной плате, чтобы снова играть за команду. Де Хеа играл за Манчестер Юнайтед с 2011 по 2023 год.

Также, у опытного испанского голкипера были варианты продолжения карьеры в МЛС, Саудовской Аравии и Италии.