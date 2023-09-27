Бывшего главного тренера женской национальной сборной Испании вызвали в суд по делу Рубиалеса

Бывшего главного тренера женской национальной сборной Испании вызвали в суд в рамках дела Луиса Рубиалеса.

По информации Independent, Хорхе Вильда был вызван в суд в рамках расследования, связанного с бывшим президентом Федерации футбола Испании. Вильда, а также еще два официальных лица федерации были вызваны в качестве сторон в расследовании, судебное заседание назначено на 10 октября. Сообщается, что бывший тренер Испании якобы пытался убедить Дженнифер Эрмосо поддержать Рубиалеса и не доводить дело до суда.

Напомним, что Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании. Это произошло на фоне критики и угроз судебного преследования за поцелуй футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира. 33-летняя Эрмосо заявила, что поцелуй после победы над сборной Англии был не с ее согласия и подала на Рубиалеса в суд.

Луис Рубиалес опубликовал заявление, в котором сообщил, что подал заявление об отставке исполняющему обязанности президента федерации Педро Роча.