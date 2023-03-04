Бывшего футболиста "Ромы" задержали с наркотиками и крупной суммой наличных

Бывшего футболиста “Ромы” Абдурамана Диаби задержали с наркотиками.

Как пишет итальянская пресса, 19-летний защитник попался полиции Риме, когда был за рулем арендованного автомобиля.

Во время обыска в транспортном средстве нашли 160 грамм гашиша, 2 грамма кокаина и 60 тысяч евро наличными.

Интересно, что в 2022 году Диаби тоже оказался в центре скандала, когда у него в доме нашли 2,5 килограмма гашиша.

Отметим, что Диаби играл в молодежных командах “Ромы” и “Вероны”.