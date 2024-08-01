Бывшая звезда Реала готовит возвращение в Мадрид

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес хорошо запомнился болельщикам в составе мадридского Реала, и он близок к возвращению в столицу Испании.

Но выступать он будет не в стане «сливочных», и даже не в Атлетико. Райо Валькекано – вот клуб, который согласно Diario As, намеревается вернуть бывшую звезды Реала и Баварии в Европу.

Сообщается, что он Хамес досрочно разорвал контракт с бразильским Сан-Паулу, и теперь рассматривает предложения со старого континента.

Помимо Райо Вальекано, 33-летним полузащитником интересуется Сельта, а также другие неназваные клубы чемпионата Испании.

Родригес впечатлил на Кубке Америки и был назван самым ценным игроком турнира, а также помог Колумбии выйти в финал.

Считается, что приглашение бывшей звезды Реала поможет Райо Вальекано громко отметить столетие клуба.