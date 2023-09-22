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Бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду

Новости футбола Сегодня, 13:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду Фото: https://www.thesun.co.uk/

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингард принес извинения за то, что ездил пьяным, сообщает Сан.

Джесси Лингард извинился за то, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и получил штраф в размере 57 000 фунтов стерлингов. В июле этого года футболиста остановила полиция и обнаружила, что игрок употребил двойную норму алкоголя. Он был оштрафован на 57 000 фунтов стерлинг и извинился за это.

Адвокат Лингарда Фрэнк Роджерс назвал поведение игрока нехарактерным. По его словам, футболист поначалу пошел пообедать с друзьями. Затем он планировал вернуться домой, но после того, как ему позвонил коллега, Джесси уехал в Манчестер, чтобы встретиться с ним и выпить несколько напитков.

Недельная зарплата Лингарда составляет 57 000 тысяч фунтов стерлингов, поэтому судья наложила на него таких штраф и две тысячи, поэтому общая сумма составила 59 000 фунтов стерлингов. Кроме того, ему запретили садиться за руль следующие 18 месяцев.

Кстати, пока Лингард нет клуба, но его заметили на базе Вест Хэм, поэтому ожидают, что команда Дэвида Моеса предложит ему контракт.

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