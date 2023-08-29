Бывшая звезда Челси и Реала завершил карьеру

Звездный бельгийский футболист Эден Азар уже окончательно принял решение о завершении своей карьеры.

По информации издания Get French Football News, у бывшего капитана сборной Бельгии летом были предложения от нескольких клубов, но игрок решил повесить футбольные бутсы на гвоздь.

Эден Азар присоединился к "Реалу" в 2019 году. Перед этим он выступал за "Челси" и "Лилль". За время своего пребывания в "Реале" он провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.

В прошлом сезоне он выходил на поле в 10 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В составе "Реала" Азар два раза выигрывал чемпионатИспании (2019/2020, 2021/2022), один раз Кубок страны и дважды Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Кроме того, он является победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022.

В каждом из сезонов Азар непременно получал травмы и очень редко появлялся на поле по этой причине. За слишком большую травматичность его даже называли “хрустальным”.