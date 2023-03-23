Бывшая звезда "Барселоны" завершил карьеру

32-летний Боян Кркич повесил бутсы на гвоздь

Сегодня испанский вингер проведет пресс-конференцию на "Камп Ноу", чтобы официально объявить о своем прощании с профессиональным футболом.

Отметим, что в свое время Кркич был одним из самых ярких игроков юношеских команд "Барсы" и дебютировал в первой команде в 2007 году, став самым молодым игроком, забившим за сине-гранатовых.

В 2011 году он покинул “Барселону”, после чего играл за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц", "Алавес" и "Монреаль Импакт". Его последним местом работы был японский “Виссел Кобе”.