Бывшая жена Де Росси приговорена к семи годам тюрьмы

Бывшая жена легендарного итальянского футболиста Даниэле Де Росси Тамара Писноли получила реальный тюремный срок.

Женщину признали виновной в похищении бизнесмена Анотнелло Иеффи и вымогательстве у него крупной суммы денег. Суд отправил ее за решетку на семь лет и два месяца.

Сама обвиняемая заявила, что будет подавать апелляцию.

Пара прожила в браке с 2006 по 2009 год.