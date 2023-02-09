Бывшая супруга Дани Алвеса не верит, что он мог изнасиловать девушку

Бывшая супруга бразильского футболиста Дани Алвеса Динора Сантана высказалась по поводу скандала вокруг игрока.

Напомним, что его взяли под стражу по обвинению в изнасиловании.

“Я не верю, что он мог бы сделать что-то такое. Дани не может опозорить женщину. Я знаю его 22 года. Каждые, кто его знает, подтвердит, что он не способен на такие вещи. Ситуация очень болезненная”, - сказала она.

Напомним, что бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы, если его вину докажут.