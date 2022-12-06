Бирхофф ушел из Немецкого футбольного союза спустя 18 лет

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф принял решение покинуть свою должность.

Об уходе он заявил после ЧМ-2022, где немецкая команда досрочно прекратила борьбу за титул.

Напомним, что уже на втором мировом первенстве кряду сборная Германии не вышла из группы.

По данным источника, Немецкий футбольный союз и бывший капитан сборной Германии расторгли контракт по соглашению сторон.

Отметим, что Бирхофф занимал свою должность с 2004 года.