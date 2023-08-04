Билеты на матч с участием Месси раскупили за 10 минут

На первом гостевом матче с участием Лионеля Месси в качестве игрока "Интер Майами" ожидается аншлаг.

Как известно, речь идет о встрече 1/8 финала Кубка лиг против "Далласа".

По информации от Bloomberg, билеты на эту встречу были распроданы всего за 10 минут.

Журналисты пишут, что главной причиной такого ажиотажа является именно участие аргентинского нападающего в матче.

Самые дешевые билеты на данный матч продавали 299 долларов, тогда как у перекупщиков стоимость билетов превышала 600 долларов.

Вместимость стадиона в северном пригороде Далласа составляет примерно 20 000 человек, все места гарантированно будут забиты.

Интересно, что в матче стадии 1/16 финала Кубка лиг против “Орландо” Лионель Месси забил два гола. На его счету уже пять мячей в трех играх.

Месси перебрался в американский клуб во время летнего трансферного окна, его контракт с "Интер Майами" рассчитан до 2025 года.

До переезда в США капитан сборной Аргентины два сезона провел в составе французского ПСЖ.