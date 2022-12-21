"Был и остается лучшим". Агуэро сравнил Месси и Роналду

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

“Не думаю, что есть сомнения в том, кто из них лучше. Я нисколько не сомневался ни перед чемпионатом мира, ни тем более сейчас. У Роналду получилась потрясающая карьера, он является разносторонним спортсменом. Но Лео, безусловно, был и остается лучшим", – приводит слова Агуэро Stake.

Напомним, что 35-летний Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира-2022. На турнире он провел семь матчей, забил семь голов (четыре - с пенальти) и отдал три результативные передачи. 37-летний Роналду на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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