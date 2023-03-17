Без вариантов: назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Форвард получил награду за пять голов в ответном матче 1/8 финала против “РБ Лейпциг” (7:0). В борьбе за приз он опередил нападающего Виктора Осимхена, форварда “Реала” Карима Бензема и полузащитника “Интера” Хакана Чалханоглу.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 36 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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