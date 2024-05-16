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«Без сомнений». Тен Хаг отреагировал на слухи о переезде Фернандеша в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 05:09
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«Без сомнений». Тен Хаг отреагировал на слухи о переезде Фернандеша в Саудовскую Аравию «Без сомнений». Тен Хаг отреагировал на слухи о переезде Фернандеша в Саудовскую Аравию

Недавно в информационном пространстве появились слухи о том, что полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш летом может перебраться в саудовский Ан-Наср. Но, главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг сохраняет спокойствие.

Наставник «красных дьяволов» успокоил фанатов и заявил, что клуб хочет сохранить португальского полузащитника в команде:

«Клуб хочет сохранить Бруну, я думаю, это без сомнений. Я должен увидеть интервью. Насколько я знаю и все, что я знаю от него, то он любит Манчестер Юнайтед. Он любит фанатов, он любит играть за Манчестер Юнайтед. Это всё, что знаю. Вы видите, что он максимально выкладывается на поле. Он – пример», – цитирует нидерландского специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что помимо Фернандеша, на Ближний Восток также может перебраться и другой полузащитник Манчестер Юнайтед – Каземиро.

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