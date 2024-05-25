Без сенсации не обошлось. Известна пара финалистов Чемпионата мира по хоккею

В чешской Праге сегодня, 25 мая, состоялись полуфинальные матчи текущего мирового первенства.

Первыми на лед вышли хозяева турнира и сборная Швеции. Матч получился веселым, а уже в первом периоде команды подарили зрителям четыре шайбы. Чехи дважды смогли отыграться, а потом смяли противника, добыв убедительную победу со счетом 7:3. Три шайбы на счету форварда Каролины Мартина Нечаса, а звезды Заха и Пастрняк результативными действиями не отмечались.

Во второй игре фаворит турнира в лице сборной Канады встречались со швейцарцами. Здесь не обошлось без сенсации. На голы Фиалы и Нидеррайтера канадцы ответили точным броском Танева, а в третьем периоде под сумасшедшим давлением Швейцария дрогнула. Капитан Джон Таварес сравнял счет, а в овертайме команды сильнейшего не определили. Поэтому судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, где фортуна улыбнулась европейской сборной. Решающий промах на счету Дилана Козенса.

В итоге Канада сыграет со шведами в матче за третье место, а чехи и швейцарцы разыграют золотые медали. Оба матча состоятся завтра, 26 мая.

Чемпионат мира. Полуфиналы

Швеция — Чехия — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Канада — Швейцария — 2:3Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0)