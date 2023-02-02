Без Роналду дела пошли: "МЮ" выиграл 12-й домашний матч подряд

“Манчестер Юнайтед” продолжает удивлять стабильными результатами после ухода Криштиану Роналду.

Вчера “МЮ” добыл свою 12-ю подряд победу на домашней арене.

В матче полуфинала Кубка английской лиги “красные дьяволы” обыграли “Ноттингем Форест” (2:0).

Отметим, что последний раз хозяева “Олд Траффорда” не уходили со своего поля с победой 16 октября, когда сыграли вничью с “Ньюкаслом” (0:0) в АПЛ.