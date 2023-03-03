Без Неймара: Бразилия назвала состав на матч с Марокко

Тренерский штаб сборной Бразилии под руководством Рамона Менезеса огласил заявку на товарищеский матч против сборной Марокко.

Поединок из-за травмы пропустит нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар.

Заявка сборной Бразилии выгляди так:

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Майкел ("Атлетико Паранаэнсе"), Уэвертон ("Палмейрас").

Защитники: Рожер Ибаньес ("Рома"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Роберт Ренан (зенит), Артур ("Америка"), Эмерсон Роял ("Тоттенхэм"), Алекс Теллес ("Севилья"), Ренан Лоди ("Ноттингем Форест").

Полузащитники: Андре ("Флуминенсе"), Андрей Сантос ("Васко да Гама"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Жоао Гомес ("Вулверхэмптон"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Рафаэл Вейга ("Палмейрас").

Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед"), Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – “Реал”), Рони ("Палмейрас"), Витор Роке ("Атлетико Паранаэнсе").

Матч Бразилия - Марокко состоится 25 марта.

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