Без Куртуа и Бензема: "Реал" огласил заявку на матч Кубка Испании
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского “Реал” на официальном сайте огласила заявку на матч 1/16 финала против “Касереньо”.
Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти принял решение предоставить отдых основному вратарю команды Тибо Куртуа. Таким образом, место в воротах, скорее всего, займет Андрей Лунин. Также матч пропустят нападающие Карим Бензема и Винисиус Жуниор, а также полузащитник Лука Модрич.
вратари: Лунин, Лопес, Канисарес
защитники: Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Марвел
полузащитники: Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Аррибас, Пас
нападающие: Азар, Асенсио, Родриго, Альваро.
Матч “Касереньо" - “Реал” состоится 3 декабря.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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