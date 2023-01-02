Без Куртуа и Бензема: "Реал" огласил заявку на матч Кубка Испании

Пресс-служба мадридского “Реал” на официальном сайте огласила заявку на матч 1/16 финала против “Касереньо”.

Главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти принял решение предоставить отдых основному вратарю команды Тибо Куртуа. Таким образом, место в воротах, скорее всего, займет Андрей Лунин. Также матч пропустят нападающие Карим Бензема и Винисиус Жуниор, а также полузащитник Лука Модрич.

вратари: Лунин, Лопес, Канисарес

защитники: Милитао, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Марвел

полузащитники: Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Аррибас, Пас

нападающие: Азар, Асенсио, Родриго, Альваро.

Матч “Касереньо" - “Реал” состоится 3 декабря.

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