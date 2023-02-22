Без Кьезы и Погба: "Ювентус" огласил заявку на матч с "Нантом"

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте опубликовала заявку команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против “Нанта".

Поединок по разным причинам пропустят полузащитники Поль Погба и Фабио Миретти, вингер Федерико Кьеза, а также нападающий Аркадиуш Милик.

Заявка “Ювентуса" выглядит так:

Вратари: Щесны, Перин, Пинсольо.

Защитники: Де Шильо, Бремер, Данило, Сандро, Гатти, Бонуччи, Ругани.

Полузащитники: Локателли, Куадрадо, Костич, Рабьо, Паредес, Фаджоли, Барренечеа.

Нападающие: Влахович, Кин, Ди Мария, Суле, Илинг-Джуниор.

Матч “Нант” - “Ювентус” состоится завтра, 23 февраля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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