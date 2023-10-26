Без Холанда, но с Онана и Магуайром. Определена символическая команда третьего тура ЛЧ

Пресс-служба УЕФА в официальном Twitter-аккаунте Лиги чемпионов определила символическую команду третьего тура Лиги чемпионов 2023/24.

Команда недели по версии УЕФА:

Вратарь: Андре Онана (Манчестер Юнайтед)

Защитники: Давид Раум (РБ Лейпциг), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Хари Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Полузащитники: Хакан Чалханоглу (Интер), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Фермин Лопес (Барселона), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Нападающие: Сантьяго Хименем (Фейеноорд), Эванилсон (Порту), Габриэл Жезус (Арсенал).

The big hitters on Matchday 3 👊#UCLTOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2023

Отметим, что звездный норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который отметился дублем в поединке против Янг Бойз, не попал в команду недели.

Также свою версию лучшим игроков тура предоставили WhoScored и SofaScore. Команди относительно существенно отличаются.

Команда недели в ЛЧ по версии WhoScored

Команда недели в ЛЧ по версии SofaScore