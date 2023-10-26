Без Холанда, но с Онана и Магуайром. Определена символическая команда третьего тура ЛЧ
Пресс-служба УЕФА в официальном Twitter-аккаунте Лиги чемпионов определила символическую команду третьего тура Лиги чемпионов 2023/24.
Команда недели по версии УЕФА:
Вратарь: Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
Защитники: Давид Раум (РБ Лейпциг), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Хари Магуайр (Манчестер Юнайтед)
Полузащитники: Хакан Чалханоглу (Интер), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Фермин Лопес (Барселона), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
Нападающие: Сантьяго Хименем (Фейеноорд), Эванилсон (Порту), Габриэл Жезус (Арсенал).
Отметим, что звездный норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который отметился дублем в поединке против Янг Бойз, не попал в команду недели.
Также свою версию лучшим игроков тура предоставили WhoScored и SofaScore. Команди относительно существенно отличаются.
Команда недели в ЛЧ по версии WhoScored
Команда недели в ЛЧ по версии SofaScore