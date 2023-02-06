Без двух топов: "Реал" огласил заявку на полуфинал Клубного чемпионата мира
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Дани Карвахаля/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского “Реала” в официальном твиттере огласила заявку на полуфинальный матч Клубного чемпионата мира против “Аль-Ахли” из Египта.
Из-за травм поединок пропустят вратарь Тибо Куртуа и нападающий Карим Бензема. Впрочем, есть вероятность, что они восстановятся к финальному матчу.
Заявка “Реала” выглядит так:
Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес.
Защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартин, Аррибас.
Нападающие: Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.
Матч “Реал" - “Аль-Ахли” состоится 8 февраля.
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