Без четырех основных игроков: "Барселона" объявила заявку на матч с "Реалом"

Тренерский штаб “Барселоны” под руководством Хави Эрнандеса объявил заявку команды на ответный матч ½ финала Кубка Испании против мадридского “Реала”.

Из-за травм поединок пропустят защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Педри и Френки де Йонг, а также нападающий Усман Дембеле.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Пабло Торре.

Полузащитники: Серджи Бускетс, Франк Кессье, Серджи Роберто, Рафинья Диас, Марк Касадо, Гави, Анхель Аларкон, Алеиш Гарридо.

Нападающие: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Эстанис Педрола.

Матч “Барселона” - “Реал” состоится завтра, 5 апреля. В первом матче каталонский клуб на выезде победил со счетом 1:0.

Не пропустите: "Барселона" определила главных кандидатов "на выход".