Без Алькараса, но с Джоковичем и Свентек. Стали известны сборные, которые сыграют на United Cup 2024

Организаторы объединенного турнира United Cup (мужчины и женщины) опубликовали заявки 16 сборных, которые примут участие на соревнованиях в 2024 году.

В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.



Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

Жеребьевка группового раунда состоится в понедельник 23 октября. В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

ПОЛЬША

Хуберт Хуркач (№11 АТР)

Даниэль Михальский (№256 АТР)

Ян Зелиньский (№22 АТР в паре)

Ига Свентек (№2 WTA)

Катаржина Кава (№217 WTA)

Катаржина Питер (№67 WTA в паре)

ГРЕЦИЯ

Стефанос Циципас (№7 АТР)

Стефанос Сакелларидис (№403 АТР)

Петрос Циципас (№110 АТР в паре)

Мария Саккари (№6 WTA)

Деспина Папамихаил (№216 WTA)

Валентини Грамматикопуло (№117 WTA в паре)

США

Тэйлор Фритц (№10 АТР)

Денис Кудла (№183 АТР)

Раджив Рав (№7 АТР в паре)

Джессика Пегула (№4 WTA)

Алиша Паркс (№54 WTA)

Дезире Кравчик (№11 WTA в паре)

ФРАНЦИЯ

Адриан Маннарино (№24 АТР)

Антуан Эскофье (№135 АТР)

Эдуард Роже-Васслен (№13 АТР в паре)

Каролин Гарсия (№10 WTA)

Амандин Эсс (№165 WTA)

Эликсан Лешемия (№90 WTA в паре)

ЧЕХИЯ

Иржи Легечка (№30 АТР)

Вит Копржива (№122 АТР)

Петр Ноуза (№97 АТР в паре)

Маркета Вондроушова (№8 WTA)

Сара Бейлек (№209 WTA)

Мириам Колодзиёва (№52 WTA в паре)

ХОРВАТИЯ

Борна Чорич (№33 ATP)

Нино Сердарушич (№273 ATP)

Иван Додиг (№2 ATP в паре)

Донна Векич (№24 WTA)

Петра Марчинко (№140 WTA)

Тена Лукас (№224 WTA)

КАНАДА

Феликс Оже-Альяссим (№17 ATP)

Алексис Галарно (№186 ATP)

Адиль Шамасдин (№200 ATP в паре)

Лейла Фернандес (№43 WTA)

Стейси Фанг (№225 WTA)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Кэмерон Норри (№18 ATP)

Дэниэл Эванс (№34 ATP)

Нил Скупски (№4 ATP в паре)

Кэти Боултер (№53 WTA)

Франческа Джонс (№307 WTA)

Майя Ламсден (№78 WTA в паре)

КИТАЙ

Чжан Чжичжэнь (№57 ATP)

Бу Юнчаокете (№179 ATP)

Сунь Фацзин (№219 ATP в паре)

Чжэн Циньвень (№19 WTA)

Ю Сяоди (№233 WTA)

НИДЕРЛАНДЫ

Таллон Грикспур (№25 ATP)

Тиемо де Баккер (№715 ATP)

Уэсли Коолхофф (№3 ATP в паре)

Аранча Рус (№51 WTA)

Арианна Хартоно (№166 WTA)

Деми Схююрс (№16 WTA в паре)

ИСПАНИЯ

Алехандро Давидович-Фокина (№26 ATP)

Роберто Карбальес-Баэна (№64 ATP)

Диего Вега-Эрнандес (№100 ATP в паре)

Сара Соррибес-Тормо (№55 WTA)

Марина Бассольс Рибера (№110 WTA)

Нурия Паррисас-Диас (№135 WTA)

ИТАЛИЯ

Лоренцо Сонего (№55 ATP)

Флавио Коболли (№106 ATP)

Андреа Пеллегрино (№101 ATP в паре)

Жасмин Паолини (№30 WTA)

Нурия Бранкаччио (№206 WTA)

Анжелика Морателли (№98 WTA в паре)

СЕРБИЯ

Новак Джокович (№1 ATP)

Хамад Меджедович (№102 )

Никола Качич (№65 ATP в паре)

Ольга Данилович (№112 WTA)

Нина Стеванович (№190 WTA)

Деяна Раданович (№265 WTA)

НОРВЕГИЯ

Каспер Рууд (№8 ATP)

Андрея Петрович (№1226 ATP)

Николай Будков Кьяер (№23 среди юниоров)

Малене Хельго (№351 WTA)

Ульрике Эйккери (№654 WTA)

АВСТРАЛИЯ

Алекс де Минаур (№13 )

Джон Миллман (№257 ATP)

Мэттью Эбден (№6 ATP в паре)

Айла Томлянович (№33)

Сторм Хантер (№157 WTA)

Эллен Перес (№24 WTA в паре)

ГЕРМАНИЯ