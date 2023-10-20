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Главная Новости Новости тенниса Без Алькараса, но с Джоковичем и Свентек. Стали известны сборные, которые сыграют на United Cup 2024

Без Алькараса, но с Джоковичем и Свентек. Стали известны сборные, которые сыграют на United Cup 2024

Новости тенниса Вчера, 23:32
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Без Алькараса, но с Джоковичем и Свентек. Стали известны сборные, которые сыграют на United Cup 2024 Организаторы объединенного турнира United Cup (мужчины и женщины) опубликовали заявки 16 сборных, которые примут участие на соревнованиях в 2024 году.

Организаторы объединенного турнира United Cup (мужчины и женщины) опубликовали заявки 16 сборных, которые примут участие на соревнованиях в 2024 году.

В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

Жеребьевка группового раунда состоится в понедельник 23 октября. В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

ПОЛЬША

  • Хуберт Хуркач (№11 АТР)
  • Даниэль Михальский (№256 АТР)
  • Ян Зелиньский (№22 АТР в паре)
  • Ига Свентек (№2 WTA)
  • Катаржина Кава (№217 WTA)
  • Катаржина Питер (№67 WTA в паре)

ГРЕЦИЯ

  • Стефанос Циципас (№7 АТР)
  • Стефанос Сакелларидис (№403 АТР)
  • Петрос Циципас (№110 АТР в паре)
  • Мария Саккари (№6 WTA)
  • Деспина Папамихаил (№216 WTA)
  • Валентини Грамматикопуло (№117 WTA в паре)

США

  • Тэйлор Фритц (№10 АТР)
  • Денис Кудла (№183 АТР)
  • Раджив Рав (№7 АТР в паре)
  • Джессика Пегула (№4 WTA)
  • Алиша Паркс (№54 WTA)
  • Дезире Кравчик (№11 WTA в паре)

ФРАНЦИЯ

  • Адриан Маннарино (№24 АТР)
  • Антуан Эскофье (№135 АТР)
  • Эдуард Роже-Васслен (№13 АТР в паре)
  • Каролин Гарсия (№10 WTA)
  • Амандин Эсс (№165 WTA)
  • Эликсан Лешемия (№90 WTA в паре)

ЧЕХИЯ

  • Иржи Легечка (№30 АТР)
  • Вит Копржива (№122 АТР)
  • Петр Ноуза (№97 АТР в паре)
  • Маркета Вондроушова (№8 WTA)
  • Сара Бейлек (№209 WTA)
  • Мириам Колодзиёва (№52 WTA в паре)

ХОРВАТИЯ

  • Борна Чорич (№33 ATP)
  • Нино Сердарушич (№273 ATP)
  • Иван Додиг (№2 ATP в паре)
  • Донна Векич (№24 WTA)
  • Петра Марчинко (№140 WTA)
  • Тена Лукас (№224 WTA)

КАНАДА

  • Феликс Оже-Альяссим (№17 ATP)
  • Алексис Галарно (№186 ATP)
  • Адиль Шамасдин (№200 ATP в паре)
  • Лейла Фернандес (№43 WTA)
  • Стейси Фанг (№225 WTA)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

  • Кэмерон Норри (№18 ATP)
  • Дэниэл Эванс (№34 ATP)
  • Нил Скупски (№4 ATP в паре)
  • Кэти Боултер (№53 WTA)
  • Франческа Джонс (№307 WTA)
  • Майя Ламсден (№78 WTA в паре)

КИТАЙ

  • Чжан Чжичжэнь (№57 ATP)
  • Бу Юнчаокете (№179 ATP)
  • Сунь Фацзин (№219 ATP в паре)
  • Чжэн Циньвень (№19 WTA)
  • Ю Сяоди (№233 WTA)

НИДЕРЛАНДЫ

  • Таллон Грикспур (№25 ATP)
  • Тиемо де Баккер (№715 ATP)
  • Уэсли Коолхофф (№3 ATP в паре)
  • Аранча Рус (№51 WTA)
  • Арианна Хартоно (№166 WTA)
  • Деми Схююрс (№16 WTA в паре)

ИСПАНИЯ

  • Алехандро Давидович-Фокина (№26 ATP)
  • Роберто Карбальес-Баэна (№64 ATP)
  • Диего Вега-Эрнандес (№100 ATP в паре)
  • Сара Соррибес-Тормо (№55 WTA)
  • Марина Бассольс Рибера (№110 WTA)
  • Нурия Паррисас-Диас (№135 WTA)

ИТАЛИЯ

  • Лоренцо Сонего (№55 ATP)
  • Флавио Коболли (№106 ATP)
  • Андреа Пеллегрино (№101 ATP в паре)
  • Жасмин Паолини (№30 WTA)
  • Нурия Бранкаччио (№206 WTA)
  • Анжелика Морателли (№98 WTA в паре)

СЕРБИЯ

  • Новак Джокович (№1 ATP)
  • Хамад Меджедович (№102 )
  • Никола Качич (№65 ATP в паре)
  • Ольга Данилович (№112 WTA)
  • Нина Стеванович (№190 WTA)
  • Деяна Раданович (№265 WTA)

НОРВЕГИЯ

  • Каспер Рууд (№8 ATP)
  • Андрея Петрович (№1226 ATP)
  • Николай Будков Кьяер (№23 среди юниоров)
  • Малене Хельго (№351 WTA)
  • Ульрике Эйккери (№654 WTA)

АВСТРАЛИЯ

  • Алекс де Минаур (№13 )
  • Джон Миллман (№257 ATP)
  • Мэттью Эбден (№6 ATP в паре)
  • Айла Томлянович (№33)
  • Сторм Хантер (№157 WTA)
  • Эллен Перес (№24 WTA в паре)

ГЕРМАНИЯ

  • Александр Зверев (№9 ATP)
  • Максимилиан Мартерер (№127 ATP)
  • Кай Венельт (№153 ATP в паре)
  • Анжелик Кербер (№31 WTA)
  • Татьяна Мария (№57 WTA)
  • Лаура Зигемунд (№14 WTA в паре)
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