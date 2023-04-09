"Бетис" проиграл в домашнем матче Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Бетис” на своем поле проиграл “Кадису” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Рубена Алькараса и Криса Рамоса.

“Кадис”, набрав 31 очко, вышел на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис” с 45 очками остался на шестой позиции.

“Бетис” – “Кадис” - 0:2 (0:0)

Голы: Алькарас, 53 (с пенальти) - 0:1, Рамос, 59 - 0:2

“Бетис”: Руй Силва, Руибаль, Песселья (Эдгар Гонсалес, 22), Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 65), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 65), Родригес, Родри (Хуанми, 56), Перес, Иглесиас (Луис Энрике, 46).

“Кадис”: Хиль, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес (Хорхе Мере, 67), Эспино, Алькарас, Сан-Эметерио (Алекс Фернандес, 67), Бонгонда, Гвардиола, Рамос (Рохер Марти, 82), Собрино (Алехо, 67).

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