Главная Новости "Бетис" проиграл в домашнем матче Ла Лиги

"Бетис" проиграл в домашнем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 12:35
Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Бетиса"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Бетис” на своем поле проиграл “Кадису” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Рубена Алькараса и Криса Рамоса.

“Кадис”, набрав 31 очко, вышел на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Бетис” с 45 очками остался на шестой позиции.

“Бетис” – “Кадис” - 0:2 (0:0)
Голы: Алькарас, 53 (с пенальти) - 0:1, Рамос, 59 - 0:2

“Бетис”: Руй Силва, Руибаль, Песселья (Эдгар Гонсалес, 22), Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 65), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 65), Родригес, Родри (Хуанми, 56), Перес, Иглесиас (Луис Энрике, 46).

“Кадис”: Хиль, Карселен, Эрнандес, Фали Хименес (Хорхе Мере, 67), Эспино, Алькарас, Сан-Эметерио (Алекс Фернандес, 67), Бонгонда, Гвардиола, Рамос (Рохер Марти, 82), Собрино (Алехо, 67).

Не пропустите: "Барселона" определилась с главной трансферной целью.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бетис Кадис Ла Лига Испания
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:02 "Реал" неожиданно проиграл в домашнем матче Ла Лиги
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 Месси принес ПСЖ победу в гостевом матче Лиги 1
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:45 Месси превзошел достижение Роналду в Европе
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:26 "Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:28 Де Лигт принес "Баварии" гостевую победу в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:15 "Челси" потерпел поражение в первом матче после возвращения Лэмпарда
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:56 Бензема ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:35 "Барселона" выбирает между двумя нападающими Новости футбола Сегодня, 13:15 "Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 12:55 Хави высказался о возможном чемпионстве "Барселоны" в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 12:35 "Бетис" проиграл в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 12:15 “Днепр-1” - “Львов” - 5:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:55 Гладбахская "Боруссия" уверенно выиграла в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:35 "Осер" одержал крупную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 11:15 "Вальядолид" и "Мальорка" выдали голевую феерию в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:53 "Кристал Пэлас" уничтожил "Лидс" в Премьер-лиге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Жирона 10 апреля 2023 года Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Бернли - Шеффилд Юнайтед 10 апреля 2023 года Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Бавария 11 апреля 2023 года Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Бенфика - Интер 11 апреля 2023 года