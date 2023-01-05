"Бетис" одержал крупную победу в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании “Бетис” на выезде разгромил “Ибицу” со счетом 4:1.
Победу севильскому клубу принесли дубль Виллиана Жозе, голы Эдгара Гонсалеса и Набиля Фекира. У хозяев отличился Хосе Бернал.
“Ибица” – “Бетис” - 1:4 (1:0)
Голы: Бернал, 26 - 1:0, Виллиан Жозе, 54 - 1:1, Гонсалес, 58 - 1:2, Виллиан Жозе, 81 - 1:3, Фекир, 90 - 1:4
“Бетис”: Браво, Руибаль, Руис (Вильям Карвалью, 46), Песселья (Марти, 86), Миранда, Эдгар Гонсалес, Хоакин (Фекир, 60), Каналес (Родригес, 60), Родри, Хуанми (Луис Энрике, 60), Виллиан Жозе.
Не пропустите: "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:30 "Челси" купил французского таланта за 38 млн евро
Новости футбола Вчера, 17:50 Главные новости дня: 4 января
Новости футбола Вчера, 17:35 "Барселона" одержала тяжелейшую победу в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 16:56 "Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби
Новости футбола Вчера, 16:51 Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А
Новости футбола Вчера, 16:41 "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:42 "Бавария" усилится защитником сборной Нидерландов Новости футбола Сегодня, 12:30 "Челси" купил французского таланта за 38 млн евро Новости футбола Сегодня, 12:15 "Бетис" одержал крупную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 06:55 Спаллетти объяснил причины первого поражения "Наполи" в чемпионате Италии Новости футбола Сегодня, 06:41 Лидер чемпионата Украины завершил первый зимний трансфер Новости футбола Сегодня, 06:19 Дебют Роналду за "Аль-Наср" откладывается: названа причина Новости футбола Сегодня, 06:00 Роналду разрешат жить в Саудовской Аравии с Джорджиной, несмотря на законы Новости футбола Сегодня, 05:51 Кейн побил рекорд экс-форварда сборной Англии Алана Ширера Новости футбола Сегодня, 05:38 Легионер "Днепр-1" отказывается возвращаться в Украину Новости футбола Сегодня, 05:19 Президент украинского футбольного клуба получил иск на 46 миллиардов
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Челси - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 5 января 2023 года Футбол Сегодня Санта-Клара - Брага прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 5 января 2023 года Футбол 06 янв 2023 Эльче - Сельта прогноз и ставка на матч Примеры 6 января 2023 года Футбол 06 янв 2023 Валенсия - Кадис прогноз и ставка на матч Примеры 6 января 2023 года