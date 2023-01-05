"Бетис" одержал крупную победу в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании “Бетис” на выезде разгромил “Ибицу” со счетом 4:1.

Победу севильскому клубу принесли дубль Виллиана Жозе, голы Эдгара Гонсалеса и Набиля Фекира. У хозяев отличился Хосе Бернал.

“Ибица” – “Бетис” - 1:4 (1:0)

Голы: Бернал, 26 - 1:0, Виллиан Жозе, 54 - 1:1, Гонсалес, 58 - 1:2, Виллиан Жозе, 81 - 1:3, Фекир, 90 - 1:4

“Бетис”: Браво, Руибаль, Руис (Вильям Карвалью, 46), Песселья (Марти, 86), Миранда, Эдгар Гонсалес, Хоакин (Фекир, 60), Каналес (Родригес, 60), Родри, Хуанми (Луис Энрике, 60), Виллиан Жозе.

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