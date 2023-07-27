"Бетис" объявил о переходе воспитанника академии "Барселоны"

Пресс-служба севильского “Бетиса” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Барселоны” Алекса Кольядо.

Футболист перешел в новый клуб бесплатно. Каталонцы могут получить лишь 20 процентов от следующего трансфера игрока. Полузащитник подписал с клубом из Севильи контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

24-летний Кольядо является воспитанником академии “Барселоны”. За главную команду каталонского клуба он провел всего два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. В прошлом сезоне вингер выступал за “Эльче” на правах аренды. Он провел за клуб 17 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе “Барселоны” Кольядо становился чемпионом Испании в сезоне-2018/2019, а также становился победителем Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2017/2018.

Кольядо в 2017 году сыграл один матч за юношескую сборную Испании U19.

Напомним, что в прошлом сезоне “Бетис” финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Таким образом, севильский клуб завоевал право сыграть в Лиге УЕФА в сезоне-2023/2024.