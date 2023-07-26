"Бетис" объявил о переходе 5-кратного победителя Лиги чемпионов

Пресс-служба севильского “Бетиса” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Франсиско Романа Аларкона Суареса или Иско.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому перешел в испанский клуб бесплатно. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Последним клубом 31-летнего Иско была “Севилья”. Он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее хавбек выступал за “Валенсию”, “Малагу” и “Реал”.

Главных успехов в карьере Иско добился в “Реале". В составе королевского клуба он три раза становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/2022), один раз выиграл Кубок Испании (2013/14), три раза выиграл Суперкубок Испании (2017, 2019/20, 2021/22), пять раз становился победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22), три раза выиграл Суперкубок УЕФА (2014, 2016, 2017) и четыре раза становился победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Иско с 2013 по 2019 год выступал за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 38 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.