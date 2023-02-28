"Бетис" нацелился на бывшего хавбека "Шахтера"

Севильский “Бетис” проявляет интерес к бразильскому полузащитнику Марлосу, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены полузащитника Набилю Фекиру, который пропустит несколько месяцев из-за травмы. Марлос в данный момент является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее 34-летний Марлос выступал за “Коритибу”, “Сан-Паулу”, “Металлист”, “Шахтер” и “Атлетико Паранаэнсе”.

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