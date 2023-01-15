"Бетис" купил бразильского защитника

Пресс-служба севильского “Бетиса” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Атлетико Паранаэнсе” Абнера.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года. В составе севильцев он заменит Алекса Морено, который перешел в “Астон Виллу”.

22-летний Абнер выступал за “Атлетико Паранаенсе” с 2019 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за “Понте Прету”. Сыграл два матча за олимпийскую сборную Бразилии.

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