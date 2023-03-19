"Бешикташ" решил избавиться от скандального англичанина

Стамбульский “Бешикташ” не будет выкупать трансфер полузащитника сборной Англии Деле Алли, который арендован у ливерпульского “Эвертона”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, причиной такого решения стал конфликт между футболистом и руководством турецкого клуба. В итоге хавбек был отстранен от тренировок с первой командой “орлов”.

В нынешнем сезоне 26-летний Алли провел за “Бешикташ” 15 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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