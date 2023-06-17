"Бешикташ" нацелился на трех игроков "Барселоны"

Спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи договаривается о трансферах игроков "Барселоны".

Он уже встретился с представителями испанского клуба обсуждения будущего некоторых игроков.

Турецкий клуб заинтересован в приобретении защитника Самуэля Юмтити, нападающего Алекса Кольядо и защитника Серджино Деста.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании.