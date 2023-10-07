Бернли - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 07:08
Фото: chelseafc.com / Автор неизвестен
Бернли этим летом вернулся в английскую Премьер-лигу. Однако на высшем уровне команде Венсана Компани пока тяжело: на данный момент клуб занимает восемнадцатое место и ему снова грозит вылет в Чемпионшип. Из положительных новостей: на этой неделе Бернли выиграл первый матч в этом сезоне АПЛ, обыграв в гостях Лутон Таун. Челси в последние недели наконец-то может порадовать своих болельщиков: “синие” выиграли два матча подряд (АПЛ и Кубок лиги), не пропустив ни одного гола. Удастся ли молодой банде Маурисио Почеттино продолжить эту серию?
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Матч между Бернли и Челси состоится в субботу, 7 октября, и начнется в 16:00 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно посмотреть этот матч в вашей стране.
- Армения - OTT Setanta Sports
- Азербайджан - OTT Setanta Sports
- Грузия - OTT Setanta Sports
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports Kazakhstan
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - OTT Setanta Sports
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - OTT Setanta Sports
- Туркменистан - OTT Setanta Sports
- Украина - OTT Setanta Sports
- Узбекистан - OTT Setanta Sports
- Эстония - Viaplay Estonia
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