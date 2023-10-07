Бернли - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Бернли этим летом вернулся в английскую Премьер-лигу. Однако на высшем уровне команде Венсана Компани пока тяжело: на данный момент клуб занимает восемнадцатое место и ему снова грозит вылет в Чемпионшип. Из положительных новостей: на этой неделе Бернли выиграл первый матч в этом сезоне АПЛ, обыграв в гостях Лутон Таун. Челси в последние недели наконец-то может порадовать своих болельщиков: “синие” выиграли два матча подряд (АПЛ и Кубок лиги), не пропустив ни одного гола. Удастся ли молодой банде Маурисио Почеттино продолжить эту серию?

Матч между Бернли и Челси состоится в субботу, 7 октября, и начнется в 16:00 по среднеевропейскому времени.

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