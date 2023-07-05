Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва твердо решил уйти из команды этим летом.
По информации из Le Parisien, португальский футболист уже сообщил руководству “горожан” о желании перейти в ПСЖ.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже знает о решении игрока и просит руководство клуба предпринять все возможное, чтобы сохранить 28-летнего футболиста.
Об интересе к игроку со сторону ПСЖ сообщалось неоднократно. В клубе надеются, что португалец сможет стать новым лидером команды, коим был Лионель Месси, ушедший в “Интер Майами”.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Бернарду Силва принял участие в 34 матчах, в которых записал на свой счет четыре гола и отдал пять ассистов.
В составе “Манчестер Сити” в прошлом сезоне Бернарду Силва оформил требл – “горожане” стали чемпионами национального чемпионата, выиграли Кубок Англии и Лигу чемпионов.
По данным Transfermarkt, оценочная стоимость Бернарду Силвы составляет € 80 млн. Его соглашение с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2025 года.