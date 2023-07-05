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Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити"

Новости футбола Сегодня, 03:39
Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити" Фото: твиттер Ман Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва твердо решил уйти из команды этим летом.

По информации из Le Parisien, португальский футболист уже сообщил руководству “горожан” о желании перейти в ПСЖ.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уже знает о решении игрока и просит руководство клуба предпринять все возможное, чтобы сохранить 28-летнего футболиста.

Об интересе к игроку со сторону ПСЖ сообщалось неоднократно. В клубе надеются, что португалец сможет стать новым лидером команды, коим был Лионель Месси, ушедший в “Интер Майами”.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Бернарду Силва принял участие в 34 матчах, в которых записал на свой счет четыре гола и отдал пять ассистов.

В составе “Манчестер Сити” в прошлом сезоне Бернарду Силва оформил требл – “горожане” стали чемпионами национального чемпионата, выиграли Кубок Англии и Лигу чемпионов.

По данным Transfermarkt, оценочная стоимость Бернарду Силвы составляет € 80 млн. Его соглашение с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2025 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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