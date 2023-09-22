Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва пропустит неделю или две из-за травмы, сообщил Пеп Гравдиола на пресс-конференции.

Менеджер команды обновил информацию о травмированных игроках и вингер Бернарду Силву пополнил лазарет команды. Во время матча Лиги Чемпионов против Црвены Звезды футболист получил повреждение.

Гвардиола отметил, что ничего критического, но Силва пропустит неделю или две. Также он прокомментировал ситуацию с травмированными. И заявил, что если бы было меньше матчей, то и травмированных тоже было меньше.

“У нас было много игр на протяжении многих сезонов подряд без особого отдыха, вот и все. Мы требуем от игроков больших усилий. Иногда они не могут этого выдержать, а иногда мне это нравится.”

Кроме Бернарду Силвы матч пропустит и Джек Грилиш, тоже получивший повреждение. Пеп добавил, что такое случается, когда много матчей, то мышцы начинают уставать.

Бернарду Силва 26 мая 2017 подписал контракт с Манчестер Сити на 5 лет. Сумма трансфера составила 43 млн. фунтов стерлингов. 12 августа в матче против Брайтон энд Хоув Альбион он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Серхио Агуэро. 14 октября в поединке против Сток Сити Бернарду забил свой первый гол за Манчестер Сити.