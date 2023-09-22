EN EN NG NG
Главная Новости Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Новости футбола Сегодня, 15:02
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бернарду Силва пропустит неделю или две из-за травмы Бернарду Силва пропустит неделю или две из-за травмы

Португальский вингер Манчестер Сити Бернарду Силва пропустит неделю или две из-за травмы, сообщил Пеп Гравдиола на пресс-конференции.

Менеджер команды обновил информацию о травмированных игроках и вингер Бернарду Силву пополнил лазарет команды. Во время матча Лиги Чемпионов против Црвены Звезды футболист получил повреждение.

Гвардиола отметил, что ничего критического, но Силва пропустит неделю или две. Также он прокомментировал ситуацию с травмированными. И заявил, что если бы было меньше матчей, то и травмированных тоже было меньше.

“У нас было много игр на протяжении многих сезонов подряд без особого отдыха, вот и все. Мы требуем от игроков больших усилий. Иногда они не могут этого выдержать, а иногда мне это нравится.”

Кроме Бернарду Силвы матч пропустит и Джек Грилиш, тоже получивший повреждение. Пеп добавил, что такое случается, когда много матчей, то мышцы начинают уставать.

Бернарду Силва 26 мая 2017 подписал контракт с Манчестер Сити на 5 лет. Сумма трансфера составила 43 млн. фунтов стерлингов. 12 августа в матче против Брайтон энд Хоув Альбион он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Серхио Агуэро. 14 октября в поединке против Сток Сити Бернарду забил свой первый гол за Манчестер Сити.

Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола Вчера, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола Вчера, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:17 Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза Новости футбола Сегодня, 15:36 Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем Новости футбола Сегодня, 15:02 Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы Новости футбола Сегодня, 14:25 Хави продлил контракт с Барселоной Новости футбола Сегодня, 13:52 Бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду Новости футбола Сегодня, 12:47 Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб Новости футбола Сегодня, 12:09 Санчо продолжает тренироваться отдельно и пропустит матч с Бернли Новости футбола Сегодня, 11:23 Араухо восстановился после травмы и может поучаствовать в следующем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:31 Месси может не сыграть в финале U.S. Open Cup Новости футбола Сегодня, 09:52 Беллингем пропустил тренировку перед матчем с Атлетико
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Лутон - Вулверхэмптон 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 23 сентября 2023 года