Бернарду Силва назвал два клуба, в которые готов перейти

Хавбек “Манчестер Сити” Бернарду Силва летом может сменить клуб.

Как пишет The Athletic, португалец хочет перейти в один из испанских грандов.

По информации источника, Силва хочет играть лишь за “Барселону” или же мадридский “Реал”.

В текущем розыгрыше АПЛ Силва провел 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.