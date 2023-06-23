Хавбек “Манчестер Сити” Бернарду Силва может перебраться в Саудовскую Аравию.

В услугах португальца заинтересован “Аль-Хиляль”.

Арабский клуб предложит португальцу около 87 млн евро в год по условиям контракта.

Соглашение Силвы с “горожанами” рассчитано до 2025 года, но руководство “Манчестер Сити” надеется на продление соглашения.