Берлускони сделал выбор в войне России против Украины
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: твиттер Сильвио Берлускони/Автор неизвестен
Владелец “Монцы” и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он поддерживает Украину в сопротивлении рашистским оккупантам.
“Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ. В Италии и Европе мы голосовали за поддержку Украины финансами и оружием. Я всегда был на стороне Украины. Я просто предложил план Маршалла для восстановления Украины. Это потенциальный дипломатический путь прекращения конфликта, который, повторюсь, является опасным для нас всех”, - написал Берлускони в своем твиттере.
Ранее Берлускони заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить атаковать “автономные республики Донбасса”.
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