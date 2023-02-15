Берлускони сделал выбор в войне России против Украины

Владелец “Монцы” и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он поддерживает Украину в сопротивлении рашистским оккупантам.

“Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ. В Италии и Европе мы голосовали за поддержку Украины финансами и оружием. Я всегда был на стороне Украины. Я просто предложил план Маршалла для восстановления Украины. Это потенциальный дипломатический путь прекращения конфликта, который, повторюсь, является опасным для нас всех”, - написал Берлускони в своем твиттере.

Ранее Берлускони заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить атаковать “автономные республики Донбасса”.

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